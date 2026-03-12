JetBlue Airways Aktie
WKN: 541867 / ISIN: US4771431016
|Profitable JetBlue Airways-Investition?
|
12.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine JetBlue Airways-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden JetBlue Airways-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 7,53 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die JetBlue Airways-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,280 JetBlue Airways-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (4,41 USD), wäre das Investment nun 58,57 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 41,43 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für JetBlue Airways eine Börsenbewertung in Höhe von 1,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JetBlue Airways Corp.
|
12.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine JetBlue Airways-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
05.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein JetBlue Airways-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
26.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine JetBlue Airways-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.02.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite steigt mittags (finanzen.at)
|
19.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)