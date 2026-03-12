NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine JetBlue Airways-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in JetBlue Airways-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden JetBlue Airways-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 7,53 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die JetBlue Airways-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,280 JetBlue Airways-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (4,41 USD), wäre das Investment nun 58,57 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 41,43 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für JetBlue Airways eine Börsenbewertung in Höhe von 1,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at