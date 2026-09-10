JetBlue Airways Aktie
WKN: 541867 / ISIN: US4771431016
|Performance im Blick
|
10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JetBlue Airways von vor 10 Jahren angefallen
Das JetBlue Airways-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,22 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 616,523 JetBlue Airways-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 700,37 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Papiers am 09.09.2026 auf 4,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,00 Prozent verringert.
Der Marktwert von JetBlue Airways betrug jüngst 1,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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