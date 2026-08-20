NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JetBlue Airways von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in JetBlue Airways-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 20.08.2025 wurde die JetBlue Airways-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die JetBlue Airways-Aktie bei 5,14 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1 945,525 JetBlue Airways-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 533,07 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Papiers am 19.08.2026 auf 4,90 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,67 Prozent.

Der Marktwert von JetBlue Airways betrug jüngst 1,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at