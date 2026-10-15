JetBlue Airways Aktie
WKN: 541867 / ISIN: US4771431016
|Hochrechnung
|
15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JetBlue Airways von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der JetBlue Airways-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4,95 USD. Bei einem JetBlue Airways-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 202,020 JetBlue Airways-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (3,01 USD), wäre die Investition nun 608,08 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 39,19 Prozent.
JetBlue Airways wurde am Markt mit 1,27 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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