Investoren, die vor Jahren in KLA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 18.11.2021 wurde die KLA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das KLA-Papier an diesem Tag bei 42,32 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das KLA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 236,273 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (144,56 USD), wäre die Investition nun 34 155,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 241,56 Prozent gesteigert.

KLA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 187,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at