KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Frühes Investment
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14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KLA von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das KLA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 48,68 USD. Bei einem KLA-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,054 KLA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 377,97 USD, da sich der Wert einer KLA-Aktie am 13.10.2026 auf 184,00 USD belief. Das entspricht einem Plus von 277,97 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von KLA bezifferte sich zuletzt auf 246,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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