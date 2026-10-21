KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Profitables KLA-Investment?
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21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KLA von vor 5 Jahren abgeworfen
Die KLA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,805 KLA-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 161,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 820,72 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 382,07 Prozent.
KLA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 217,33 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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