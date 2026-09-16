KLA Aktie

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WKN: 865884 / ISIN: US4824801009

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Lukrative KLA-Anlage? 16.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren KLA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem KLA-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die KLA-Aktie 45,42 USD wert. Bei einem KLA-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 220,158 KLA-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 36 990,89 USD, da sich der Wert eines KLA-Anteils am 15.09.2026 auf 168,02 USD belief. Damit wäre die Investition 269,91 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von KLA belief sich jüngst auf 220,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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