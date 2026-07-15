KLA Aktie

KLA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865884 / ISIN: US4824801009

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KLA-Performance 15.07.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in KLA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

KLA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 93,65 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die KLA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 106,777 Anteilen. Die gehaltenen KLA-Papiere wären am 14.07.2026 24 598,25 USD wert, da der Schlussstand 230,37 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 24 598,25 USD entspricht einer Performance von +145,98 Prozent.

Insgesamt war KLA zuletzt 290,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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