KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Lohnender KLA-Einstieg?
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22.07.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KLA-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der KLA-Aktie statt. Der Schlusskurs der KLA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 45,86 USD. Bei einem Investment von 100 USD in KLA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,181 KLA-Aktien. Die gehaltenen KLA-Anteile wären am 21.07.2026 474,44 USD wert, da der Schlussstand 217,56 USD betrug. Mit einer Performance von +374,44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war KLA zuletzt 271,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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