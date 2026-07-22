KLA Aktie

KLA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865884 / ISIN: US4824801009

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Lohnender KLA-Einstieg? 22.07.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KLA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen KLA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der KLA-Aktie statt. Der Schlusskurs der KLA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 45,86 USD. Bei einem Investment von 100 USD in KLA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,181 KLA-Aktien. Die gehaltenen KLA-Anteile wären am 21.07.2026 474,44 USD wert, da der Schlussstand 217,56 USD betrug. Mit einer Performance von +374,44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war KLA zuletzt 271,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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