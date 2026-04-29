KLA-Tencor Aktie

KLA-Tencor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865884 / ISIN: US4824801009

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KLA-Tencor-Anlage im Blick 29.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren KLA-Tencor-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden KLA-Tencor-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die KLA-Tencor-Anteile bei 386,54 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,259 KLA-Tencor-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der KLA-Tencor-Aktie auf 1 808,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 467,99 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 367,99 Prozent zugenommen.

Der KLA-Tencor-Wert an der Börse wurde auf 248,71 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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