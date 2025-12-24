KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|KLA-Tencor-Investment im Blick
|
24.12.2025 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KLA-Tencor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades KLA-Tencor-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 69,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 14,386 KLA-Tencor-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des KLA-Tencor-Papiers auf 1 268,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 252,77 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 725,28 Prozent gesteigert.
KLA-Tencor war somit zuletzt am Markt 166,18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!