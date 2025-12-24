NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KLA-Tencor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KLA-Tencor-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades KLA-Tencor-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 69,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 14,386 KLA-Tencor-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des KLA-Tencor-Papiers auf 1 268,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 252,77 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 725,28 Prozent gesteigert.

KLA-Tencor war somit zuletzt am Markt 166,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at