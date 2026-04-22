NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KLA-Tencor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in KLA-Tencor-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der KLA-Tencor-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die KLA-Tencor-Aktie bei 636,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,714 KLA-Tencor-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des KLA-Tencor-Papiers auf 1 785,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 055,97 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 180,56 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von KLA-Tencor betrug jüngst 236,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at