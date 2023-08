NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in KLA-Tencor abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das KLA-Tencor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 118,47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,441 KLA-Tencor-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 01.08.2023 4 341,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 514,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 334,10 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte KLA-Tencor einen Börsenwert von 70,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at