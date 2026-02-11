KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Lukratives KLA-Tencor-Investment?
|
11.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KLA-Tencor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 11.02.2021 wurden KLA-Tencor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 324,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,082 KLA-Tencor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.02.2026 4 409,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 430,84 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 340,96 Prozent vermehrt.
KLA-Tencor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 187,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
