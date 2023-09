NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in KLA-Tencor abgeworfen

Vor Jahren KLA-Tencor-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.09.2020 wurden KLA-Tencor-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 178,96 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 55,878 KLA-Tencor-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 553,76 USD, da sich der Wert einer KLA-Tencor-Aktie am 19.09.2023 auf 457,31 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 25 553,76 USD entspricht einer Performance von +155,54 Prozent.

Insgesamt war KLA-Tencor zuletzt 62,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at