NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA-Tencor von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in KLA-Tencor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden KLA-Tencor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 64,63 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15,473 KLA-Tencor-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des KLA-Tencor-Papiers auf 1 486,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 995,20 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2 199,52 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von KLA-Tencor belief sich zuletzt auf 206,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at