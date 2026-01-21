KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Profitables KLA-Tencor-Investment?
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA-Tencor von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden KLA-Tencor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 64,63 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15,473 KLA-Tencor-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des KLA-Tencor-Papiers auf 1 486,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 995,20 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2 199,52 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von KLA-Tencor belief sich zuletzt auf 206,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KLA-Tencor Corp.
|
21.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA-Tencor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.01.26
|Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.01.26