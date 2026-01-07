KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|KLA-Tencor-Investment
|
07.01.2026 16:04:58
NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA-Tencor von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das KLA-Tencor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 397,59 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die KLA-Tencor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,152 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.01.2026 gerechnet (1 395,00 USD), wäre die Investition nun 35 086,40 USD wert. Mit einer Performance von +250,86 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von KLA-Tencor belief sich zuletzt auf 177,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KLA-Tencor Corp.
|
07.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA-Tencor von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
31.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 verbucht Abschläge (finanzen.at)