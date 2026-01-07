KLA-Tencor Aktie

WKN: 865884 / ISIN: US4824801009

KLA-Tencor-Investment 07.01.2026 16:04:58

NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA-Tencor von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in KLA-Tencor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das KLA-Tencor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 397,59 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die KLA-Tencor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,152 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.01.2026 gerechnet (1 395,00 USD), wäre die Investition nun 35 086,40 USD wert. Mit einer Performance von +250,86 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von KLA-Tencor belief sich zuletzt auf 177,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

