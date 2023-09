NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KLA-Tencor verdient

Wer vor Jahren in KLA-Tencor eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die KLA-Tencor-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 58,76 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die KLA-Tencor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,702 KLA-Tencor-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 872,28 USD, da sich der Wert eines KLA-Tencor-Papiers am 05.09.2023 auf 512,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 772,28 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von KLA-Tencor belief sich zuletzt auf 69,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at