WKN: 865884 / ISIN: US4824801009

Profitable KLA-Tencor-Investition? 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KLA-Tencor von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren KLA-Tencor-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 18.02.2016 wurden KLA-Tencor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 64,85 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die KLA-Tencor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 154,202 KLA-Tencor-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 17.02.2026 226 706,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 470,19 USD belief. Mit einer Performance von +2 167,06 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

KLA-Tencor war somit zuletzt am Markt 191,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu KLA-Tencor Corp.

Analysen zu KLA-Tencor Corp.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

KLA-Tencor Corp. 1 236,00 -1,64%

