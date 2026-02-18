NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KLA-Tencor von vor 10 Jahren verdient

Am 18.02.2016 wurden KLA-Tencor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 64,85 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die KLA-Tencor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 154,202 KLA-Tencor-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 17.02.2026 226 706,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 470,19 USD belief. Mit einer Performance von +2 167,06 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

KLA-Tencor war somit zuletzt am Markt 191,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at