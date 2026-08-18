Lakeland Financial Aktie
WKN: 923140 / ISIN: US5116561003
|Langfristige Performance
|
18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lakeland Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Lakeland Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Lakeland Financial-Aktie an diesem Tag bei 56,21 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Lakeland Financial-Aktie investierten, hätten nun 17,790 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 61,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 099,80 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 099,80 USD, was einer positiven Performance von 9,98 Prozent entspricht.
Lakeland Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,55 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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