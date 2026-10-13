Lakeland Financial Aktie

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WKN: 923140 / ISIN: US5116561003

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Lohnende Lakeland Financial-Anlage? 13.10.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lakeland Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Lakeland Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 13.10.2023 wurde das Lakeland Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 48,69 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,054 Lakeland Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lakeland Financial-Anteile wären am 12.10.2026 117,56 USD wert, da der Schlussstand 57,24 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,56 Prozent gesteigert.

Lakeland Financial war somit zuletzt am Markt 1,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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