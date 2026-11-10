Lakeland Financial Aktie
WKN: 923140 / ISIN: US5116561003
|Lakeland Financial-Anlage unter der Lupe
|
10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lakeland Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Lakeland Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 51,18 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19,539 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 1 215,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,20 USD belief. Das entspricht einem Plus von 21,53 Prozent.
Am Markt war Lakeland Financial jüngst 1,50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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