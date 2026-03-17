Lakeland Financial Aktie
WKN: 923140 / ISIN: US5116561003
|Rentable Lakeland Financial-Investition?
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17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lakeland Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das Lakeland Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lakeland Financial-Aktie betrug an diesem Tag 30,48 USD. Bei einem Lakeland Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,281 Lakeland Financial-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 186,98 USD, da sich der Wert eines Lakeland Financial-Papiers am 16.03.2026 auf 56,99 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 86,98 Prozent angewachsen.
Lakeland Financial wurde am Markt mit 1,45 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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