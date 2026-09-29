Lakeland Financial Aktie
WKN: 923140 / ISIN: US5116561003
|Lohnende Lakeland Financial-Anlage?
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29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lakeland Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Lakeland Financial-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,89 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hat, hat nun 28,662 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.09.2026 1 684,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,76 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 684,15 USD, was einer positiven Performance von 68,42 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Lakeland Financial belief sich jüngst auf 1,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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