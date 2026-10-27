Lakeland Financial Aktie

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WKN: 923140 / ISIN: US5116561003

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Lakeland Financial-Investition im Blick 27.10.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lakeland Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lakeland Financial-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die Lakeland Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lakeland Financial-Anteile bei 37,12 USD. Bei einem Lakeland Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 269,397 Lakeland Financial-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 61,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 477,64 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64,78 Prozent angewachsen.

Lakeland Financial war somit zuletzt am Markt 1,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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