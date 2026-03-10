Lakeland Financial Aktie
WKN: 923140 / ISIN: US5116561003
|Frühes Investment
|
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lakeland Financial von vor 5 Jahren gekostet
Die Lakeland Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lakeland Financial-Anteile bei 76,49 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Lakeland Financial-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 130,736 Lakeland Financial-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.03.2026 auf 56,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 386,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,13 Prozent verringert.
Am Markt war Lakeland Financial jüngst 1,43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
