WKN: 923140 / ISIN: US5116561003

Frühes Investment 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lakeland Financial von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lakeland Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Die Lakeland Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lakeland Financial-Anteile bei 76,49 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Lakeland Financial-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 130,736 Lakeland Financial-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.03.2026 auf 56,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 386,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,13 Prozent verringert.

Am Markt war Lakeland Financial jüngst 1,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Lakeland Financial Corp.

Analysen zu Lakeland Financial Corp.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Lakeland Financial Corp. 56,72 0,39% Lakeland Financial Corp.

