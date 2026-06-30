NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel hätte eine Lakeland Financial-Kapitalanlage von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lakeland Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Lakeland Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Lakeland Financial-Aktie bei 61,64 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,622 Lakeland Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lakeland Financial-Aktie auf 61,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,04 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0,96 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Lakeland Financial belief sich zuletzt auf 1,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at