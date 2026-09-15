NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lakeland Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Lakeland Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Lakeland Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lakeland Financial-Papier an diesem Tag 49,06 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 203,832 Lakeland Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 60,76 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 384,83 USD wert. Mit einer Performance von +23,85 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Lakeland Financial eine Marktkapitalisierung von 1,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at