NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lakeland Financial von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Lakeland Financial gewesen.

Am 06.01.2023 wurden Lakeland Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lakeland Financial-Papier an diesem Tag 73,64 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 135,796 Anteilen. Die gehaltenen Lakeland Financial-Anteile wären am 05.01.2026 7 808,26 USD wert, da der Schlussstand 57,50 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,92 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Lakeland Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at