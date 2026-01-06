Lakeland Financial Aktie
WKN: 923140 / ISIN: US5116561003
|Lakeland Financial-Anlage im Blick
|
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lakeland Financial von vor 3 Jahren verloren
Am 06.01.2023 wurden Lakeland Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lakeland Financial-Papier an diesem Tag 73,64 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 135,796 Anteilen. Die gehaltenen Lakeland Financial-Anteile wären am 05.01.2026 7 808,26 USD wert, da der Schlussstand 57,50 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,92 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Lakeland Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!