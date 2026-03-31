Lakeland Financial Aktie

Lakeland Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923140 / ISIN: US5116561003

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Lohnendes Lakeland Financial-Investment? 31.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lakeland Financial-Aktien verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das Lakeland Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 159,642 Lakeland Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Lakeland Financial-Papiere wären am 30.03.2026 9 030,97 USD wert, da der Schlussstand 56,57 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -9,69 Prozent.

Insgesamt war Lakeland Financial zuletzt 1,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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