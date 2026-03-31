Lakeland Financial Aktie
WKN: 923140 / ISIN: US5116561003
|Lohnendes Lakeland Financial-Investment?
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31.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das Lakeland Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 159,642 Lakeland Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Lakeland Financial-Papiere wären am 30.03.2026 9 030,97 USD wert, da der Schlussstand 56,57 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -9,69 Prozent.
Insgesamt war Lakeland Financial zuletzt 1,44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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