NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lakeland Financial-Aktien verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das Lakeland Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 159,642 Lakeland Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Lakeland Financial-Papiere wären am 30.03.2026 9 030,97 USD wert, da der Schlussstand 56,57 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -9,69 Prozent.

Insgesamt war Lakeland Financial zuletzt 1,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at