NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Lakeland Financial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 24.03.2025 wurden Lakeland Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 61,37 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,295 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.03.2026 auf 56,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 925,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,46 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Lakeland Financial eine Marktkapitalisierung von 1,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at