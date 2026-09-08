Lakeland Financial Aktie
WKN: 923140 / ISIN: US5116561003
|Profitabler Lakeland Financial-Einstieg?
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08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor einem Jahr bedeutet
Die Lakeland Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Lakeland Financial-Aktie bei 67,99 USD. Bei einem Lakeland Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,708 Lakeland Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 890,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60,57 USD belief. Damit wäre die Investition 10,91 Prozent weniger wert.
Am Markt war Lakeland Financial jüngst 1,51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Lakeland Financial Corp.
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