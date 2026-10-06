NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Lakeland Financial-Aktien gewesen.

Am 06.10.2025 wurden Lakeland Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 64,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Lakeland Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 155,763 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 58,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 082,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,17 Prozent verringert.

Lakeland Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at