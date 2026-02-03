NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lakeland Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lakeland Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Lakeland Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Lakeland Financial-Anteile bei 73,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Lakeland Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,367 Lakeland Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2026 gerechnet (60,76 USD), wäre das Investment nun 83,05 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 16,95 Prozent vermindert.

Lakeland Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at