NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lakeland Financial-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Lakeland Financial-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Lakeland Financial-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 66,11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,126 Lakeland Financial-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 918,32 USD, da sich der Wert einer Lakeland Financial-Aktie am 04.05.2026 auf 60,71 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,17 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Lakeland Financial zuletzt 1,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at