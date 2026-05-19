Lakeland Financial Aktie
WKN: 923140 / ISIN: US5116561003
|Lohnender Lakeland Financial-Einstieg?
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19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lakeland Financial-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 19.05.2025 wurde die Lakeland Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lakeland Financial-Aktie an diesem Tag 61,27 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,632 Lakeland Financial-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Lakeland Financial-Aktie auf 57,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,45 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 94,45 USD, was einer negativen Performance von 5,55 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Lakeland Financial belief sich zuletzt auf 1,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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