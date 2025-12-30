NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lakeland Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Lakeland Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Lakeland Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 68,93 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 145,075 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.12.2025 gerechnet (58,43 USD), wäre das Investment nun 8 476,72 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 15,23 Prozent.

Insgesamt war Lakeland Financial zuletzt 1,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at