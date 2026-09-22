Lakeland Financial Aktie
WKN: 923140 / ISIN: US5116561003
|Rentable Lakeland Financial-Anlage?
|
22.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lakeland Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 22.09.2021 wurden Lakeland Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Lakeland Financial-Aktie bei 64,28 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lakeland Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 1,556 Lakeland Financial-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,23 USD, da sich der Wert eines Lakeland Financial-Papiers am 21.09.2026 auf 59,93 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 6,77 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Lakeland Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lakeland Financial Corp.
Analysen zu Lakeland Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lakeland Financial Corp.
|59,86
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.