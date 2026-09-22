Lakeland Financial Aktie

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WKN: 923140 / ISIN: US5116561003

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Rentable Lakeland Financial-Anlage? 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lakeland Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Lakeland Financial-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 22.09.2021 wurden Lakeland Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Lakeland Financial-Aktie bei 64,28 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lakeland Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 1,556 Lakeland Financial-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,23 USD, da sich der Wert eines Lakeland Financial-Papiers am 21.09.2026 auf 59,93 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 6,77 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Lakeland Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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