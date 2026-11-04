Lam Research Aktie
WKN DE: A40L1V / ISIN: US5128073062
|Lam Research-Dividendenzahlung
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04.11.2026 07:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Lam Research-Aktie: Über diese Dividende können sich Lam Research-Anleger freuen
Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Lam Research am 03.11.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 1,04 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 13,04 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich Lam Research 1,27 Mrd. USD kosten. Damit wurde das Niveau der Lam Research-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 10,53 Prozent nach oben angepasst.
Lam Research-Auszahlungsrendite
Die Lam Research-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 230,72 USD. Für das Jahr 2026 verzeichnet das Lam Research-Wertpapier eine Dividendenrendite von 0,27 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0,95 Prozent.
Tatsächliche Rendite vs. Aktienkursentwicklung
Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Lam Research via NASDAQ 261,04 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 264,12 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Lam Research- Dividendenerwartung
Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,31 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,57 Prozent ansteigen.
Wichtigste Eckdaten der Lam Research-Aktie
Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Lam Research steht aktuell bei 283,958 Mrd. USD. Das Lam Research-KGV beläuft sich aktuell auf 65,80. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Lam Research einen Umsatz von 23,233 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 5,76 USD.
Redaktion finanzen.at
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