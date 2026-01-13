NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: Hätte sich eine Lancaster Colony-Kapitalanlage von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Bei einem frühen Lancaster Colony-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Lancaster Colony-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Lancaster Colony-Papiers betrug an diesem Tag 168,09 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Lancaster Colony-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,492 Lancaster Colony-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 049,38 USD, da sich der Wert einer Lancaster Colony-Aktie am 12.01.2026 auf 168,92 USD belief. Damit wäre die Investition um 0,49 Prozent gestiegen.

Lancaster Colony war somit zuletzt am Markt 4,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at