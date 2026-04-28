NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Lancaster Colony-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Lancaster Colony-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lancaster Colony-Anteile betrug an diesem Tag 115,50 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hat, hat nun 86,580 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 047,62 USD, da sich der Wert eines Lancaster Colony-Papiers am 27.04.2026 auf 127,60 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,48 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Lancaster Colony belief sich jüngst auf 3,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at