NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lancaster Colony von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Lancaster Colony-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 17.02.2023 wurde das Lancaster Colony-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Lancaster Colony-Papiers betrug an diesem Tag 196,40 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,092 Lancaster Colony-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 813,34 USD, da sich der Wert eines Lancaster Colony-Anteils am 13.02.2026 auf 159,74 USD belief. Damit wäre die Investition 18,67 Prozent weniger wert.

Alle Lancaster Colony-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at