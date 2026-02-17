Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Lancaster Colony-Performance im Blick
|
17.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lancaster Colony von vor 3 Jahren gekostet
Am 17.02.2023 wurde das Lancaster Colony-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Lancaster Colony-Papiers betrug an diesem Tag 196,40 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,092 Lancaster Colony-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 813,34 USD, da sich der Wert eines Lancaster Colony-Anteils am 13.02.2026 auf 159,74 USD belief. Damit wäre die Investition 18,67 Prozent weniger wert.
Alle Lancaster Colony-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
