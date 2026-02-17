Lancaster Colony Aktie

Lancaster Colony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858141 / ISIN: US5138471033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lancaster Colony-Performance im Blick 17.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lancaster Colony von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Lancaster Colony-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 17.02.2023 wurde das Lancaster Colony-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Lancaster Colony-Papiers betrug an diesem Tag 196,40 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,092 Lancaster Colony-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 813,34 USD, da sich der Wert eines Lancaster Colony-Anteils am 13.02.2026 auf 159,74 USD belief. Damit wäre die Investition 18,67 Prozent weniger wert.

Alle Lancaster Colony-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lancaster Colony Corp.

mehr Nachrichten