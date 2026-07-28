NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lancaster Colony-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die Lancaster Colony-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 181,31 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hat, hat nun 0,552 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.07.2026 auf 107,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59,28 USD wert. Mit einer Performance von -40,72 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Lancaster Colony erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at