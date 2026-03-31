Lancaster Colony Aktie

Lancaster Colony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858141 / ISIN: US5138471033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Lancaster Colony-Anlage? 31.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lancaster Colony von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Lancaster Colony eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 31.03.2016 wurden Lancaster Colony-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Lancaster Colony-Papiers betrug an diesem Tag 110,57 USD. Bei einem Lancaster Colony-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,044 Lancaster Colony-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 263,00 USD, da sich der Wert eines Lancaster Colony-Anteils am 30.03.2026 auf 139,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,30 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Lancaster Colony zuletzt 3,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lancaster Colony Corp.

mehr Nachrichten