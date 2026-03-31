NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lancaster Colony von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Lancaster Colony eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 31.03.2016 wurden Lancaster Colony-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Lancaster Colony-Papiers betrug an diesem Tag 110,57 USD. Bei einem Lancaster Colony-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,044 Lancaster Colony-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 263,00 USD, da sich der Wert eines Lancaster Colony-Anteils am 30.03.2026 auf 139,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,30 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Lancaster Colony zuletzt 3,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at