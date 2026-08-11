Lancaster Colony Aktie

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WKN: 858141 / ISIN: US5138471033

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Lancaster Colony-Investment im Blick 11.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lancaster Colony von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Lancaster Colony gewesen.

Die Lancaster Colony-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 192,11 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lancaster Colony-Aktie investiert, befänden sich nun 52,054 Lancaster Colony-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.08.2026 5 936,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 114,04 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 40,64 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Lancaster Colony bezifferte sich zuletzt auf 3,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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