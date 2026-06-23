Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Frühe Anlage
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23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 10 Jahren bedeutet
Die Lancaster Colony-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Lancaster Colony-Anteile an diesem Tag 125,83 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lancaster Colony-Aktie investiert, befänden sich nun 7,947 Lancaster Colony-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Lancaster Colony-Aktien wären am 22.06.2026 832,23 USD wert, da der Schlussstand 104,72 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 16,78 Prozent.
Alle Lancaster Colony-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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