NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Lancaster Colony-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Lancaster Colony-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Lancaster Colony-Anteile an diesem Tag 125,83 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lancaster Colony-Aktie investiert, befänden sich nun 7,947 Lancaster Colony-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Lancaster Colony-Aktien wären am 22.06.2026 832,23 USD wert, da der Schlussstand 104,72 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 16,78 Prozent.

Alle Lancaster Colony-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at