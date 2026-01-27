NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Lancaster Colony gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Lancaster Colony-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 179,40 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investierten, hätten nun 5,574 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.01.2026 933,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 167,46 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6,66 Prozent verringert.

Der Marktwert von Lancaster Colony betrug jüngst 4,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at