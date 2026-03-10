Lancaster Colony Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Lancaster Colony-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lancaster Colony-Papier an diesem Tag 187,20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,342 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.03.2026 gerechnet (163,97 USD), wäre das Investment nun 875,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,41 Prozent verringert.
Lancaster Colony war somit zuletzt am Markt 4,49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
