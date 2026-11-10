NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Lancaster Colony-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lancaster Colony-Papier an diesem Tag 130,28 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lancaster Colony-Aktie investiert, befänden sich nun 0,768 Lancaster Colony-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.11.2026 83,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 108,93 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 16,39 Prozent.

Jüngst verzeichnete Lancaster Colony eine Marktkapitalisierung von 2,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at